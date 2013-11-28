Ситуация: срез обьявляют состоянием на 29.05. к примеру. Заявление о выкупе подаётся 22.05. Что в этой ситуации с дивами,если аваль удовлетворяет заяву 30 дней?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:17
Ситуация: срез обьявляют состоянием на 29.05. к примеру. Заявление о выкупе подаётся 22.05. Что в этой ситуации с дивами,если аваль удовлетворяет заяву 30 дней?
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:54
А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?[/quote]
я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали[/quote]
Не поторопились ли Вы с азст? Хз как сложится. Там Кинто вроде зарубился по цене выкупа. Может и пересмотрят. А Вы типа согласились с 0,564грн/акцию.[/quote]
Нет, я не соглашался!!! Я забрал часть денег за отобранные у меня акции!! Буду пробовать судиться!!! Пока жду первых решений по подобным искам.
P.S. Азст єто пол беды (продал в прибыль), ммки - трабл посерьезнее
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:47
reestr
Расскажите в какое отделение ПУМБа обращались ( где сотрудники не будут выпячивать глаза на вопросы о сквизе )
Как быстро получили деньги ?
Как выплачивают деньги ? ( через кассу, на текущий/карточный счет , если нет счета заставляют открывать счет ) ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:59
я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали[/quote]
Не поторопились ли Вы с азст? Хз как сложится. Там Кинто вроде зарубился по цене выкупа. Может и пересмотрят. А Вы типа согласились с 0,564грн/акцию.[/quote]
Нет, я не соглашался!!! Я забрал часть денег за отобранные у меня акции!! Буду пробовать судиться!!! Пока жду первых решений по подобным искам.
P.S. Азст єто пол беды (продал в прибыль), ммки - трабл посерьезнее [/quote]
Вы с юристами консультировались? Есть мнение, что если деньги забрал, то типа согласился и судиться уже нет смысла.
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:23
В любом отделении, по желанию можно чз кассу можно на счёт . Приходишь и сразу получаешь, если сумма большая могут попросить прийти завтра )
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:29
Re: Идеи: портфель
Бычок, да. Консультировался
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:58
zzzzzz получал по dnen, отделение на Хрещатике , нужен паспорт и код, выдают нал в кассе, всего заняло 20 минут, все работники в курсе, вопросов никаких.
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:29
reestr
Когда за деньгами по АВДК можно будет идти ?
Я правильно понял что цена по сквизу будет 15 грн ?
Живите своим умом!
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