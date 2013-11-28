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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2013201420152016

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 50
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
32%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
4
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:17

  Камикадзе написав:
  lrs7719 написав:Если дата подачи 22.05, а дата среза (к примеру) 23.05 - то в пролёте с дивами? Почему?


Это вы для поддержания диалога прикалываетесь? :)

Если не объявят срез до 27.05, то я лично пролетаю с байбеком. Буду держаться до сквиза, но добровольно аваль не сдам :evil:


Ситуация: срез обьявляют состоянием на 29.05. к примеру. Заявление о выкупе подаётся 22.05. Что в этой ситуации с дивами,если аваль удовлетворяет заяву 30 дней?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:54

  Мечтательный бычок написав:
  Мечтательный бычок написав:Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.


Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент



А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?[/quote]

я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали[/quote]

Не поторопились ли Вы с азст? Хз как сложится. Там Кинто вроде зарубился по цене выкупа. Может и пересмотрят. А Вы типа согласились с 0,564грн/акцию.[/quote]

Нет, я не соглашался!!! Я забрал часть денег за отобранные у меня акции!! Буду пробовать судиться!!! Пока жду первых решений по подобным искам.

P.S. Азст єто пол беды (продал в прибыль), ммки - трабл посерьезнее :(
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:47

reestr

Расскажите в какое отделение ПУМБа обращались ( где сотрудники не будут выпячивать глаза на вопросы о сквизе )
Как быстро получили деньги ?
Как выплачивают деньги ? ( через кассу, на текущий/карточный счет , если нет счета заставляют открывать счет ) ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:59

  reestr написав:
  Мечтательный бычок написав:
  Мечтательный бычок написав:Какой именно Торговец считает?
Приобретение через Брокера, а выплату делает ПУМБ.


Пусть у них голова болит, на то и налоговый агент



А кто-то уже проходил подобную процедуру по Сквизу через ПУМБ ?


я забрал деньги за ммки и азст, товарищ за днен. Никаких налогов не удержали[/quote]

Не поторопились ли Вы с азст? Хз как сложится. Там Кинто вроде зарубился по цене выкупа. Может и пересмотрят. А Вы типа согласились с 0,564грн/акцию.[/quote]

Нет, я не соглашался!!! Я забрал часть денег за отобранные у меня акции!! Буду пробовать судиться!!! Пока жду первых решений по подобным искам.

P.S. Азст єто пол беды (продал в прибыль), ммки - трабл посерьезнее :([/quote]

Вы с юристами консультировались? Есть мнение, что если деньги забрал, то типа согласился и судиться уже нет смысла.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:23

  zzzzzz написав:reestr

Расскажите в какое отделение ПУМБа обращались ( где сотрудники не будут выпячивать глаза на вопросы о сквизе )
Как быстро получили деньги ?
Как выплачивают деньги ? ( через кассу, на текущий/карточный счет , если нет счета заставляют открывать счет ) ?

В любом отделении, по желанию можно чз кассу можно на счёт . Приходишь и сразу получаешь, если сумма большая могут попросить прийти завтра )
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:29

Re: Идеи: портфель

Бычок, да. Консультировался
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:58

zzzzzz получал по dnen, отделение на Хрещатике , нужен паспорт и код, выдают нал в кассе, всего заняло 20 минут, все работники в курсе, вопросов никаких.
grom
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:29

reestr

Когда за деньгами по АВДК можно будет идти ?
Я правильно понял что цена по сквизу будет 15 грн ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:56

  zzzzzz написав:reestr

Когда за деньгами по АВДК можно будет идти ?
Я правильно понял что цена по сквизу будет 15 грн ?

Чз неделю после того как Акции спишут
Да 15 грн
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:21

CGOK

Подскажите, по CGOKу можно уже забирать деньги?
Baron Pampa
 
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