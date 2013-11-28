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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2014201520162017

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 51
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
10%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:36

  reestr написав:
  zzzzzz написав:reestr

Когда за деньгами по АВДК можно будет идти ?
Я правильно понял что цена по сквизу будет 15 грн ?

Чз неделю после того как Акции спишут
Да 15 грн


Так просто , прикольно ) Да Авдей меня сильно выручил , поднял около 35 к , на сквиз осталось очень мало акций.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:49

  Baron Pampa написав:Подскажите, по CGOKу можно уже забирать деньги?

Да, уже недели три как можно )
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:06

Предлагаю маленькую голосовалочку.
Куда пойдут деньги после сквиза АВДК :

1.В Аваль
2.Центр
3.Укрнафту
4.ТАТМ , Доен
5.В индексные бумаги
6.В бумаги вне индекса
7.ОВГЗ
8.Баксоматрас/баксодепозит
9.Гривнедепозиты

Выбирать можно несколько вариантов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:12

  Пенсионер написав:Правда это может сделать ПУМБ, а вообще конечно пока вопрос конкретно не урегулирован...

на мой взгляд, урегулирован.
человек сам ведёт учет доходов/расходов (обязан), по сумме выплаты понимает, удержан ли налог и в каком размере, в любом случае подаёт декларацию (обязан) и указывает самостоятельно рассчитанную сумму обязательств по налогам.

зы. ПУМБ это сделает, 100%. рекомендую зайти в свой кабинет на сайте ДФС (чуть позже) и посмотреть всю информацию по поданным по себе 1-ДФ.

  Мечтательный бычок написав:Вот тут может нарисоваться небольшой пи...ец: покупка была на орг.рынке, а продажа на неорг.рынке. Согласно методики о расчете инвестприбыли такая продажа облагается без вычета затрат на приобретение.

не согласен.
продажа на неорганизованном не приводит к потере права на учет расходов для определения инвест.прибыли.
по крайней мере в самой методике об этом ни слова.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z01 ... 3322016296

  Мечтательный бычок написав:А Вы типа согласились с 0,564грн/акцию.

это будет всего лишь мнение юристов рыжего.
не думаю, что на этой "основе" будет строиться мотивировочная часть решений, если суды станут отказывать возместить убытки от сквиза. разве что эта мысль может пройти не существенным "довеском".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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