Так просто , прикольно ) Да Авдей меня сильно выручил , поднял около 35 к , на сквиз осталось очень мало акций.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:36
Так просто , прикольно ) Да Авдей меня сильно выручил , поднял около 35 к , на сквиз осталось очень мало акций.
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:49
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:06
Предлагаю маленькую голосовалочку.
Куда пойдут деньги после сквиза АВДК :
1.В Аваль
2.Центр
3.Укрнафту
4.ТАТМ , Доен
5.В индексные бумаги
6.В бумаги вне индекса
7.ОВГЗ
8.Баксоматрас/баксодепозит
9.Гривнедепозиты
Выбирать можно несколько вариантов.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:12
на мой взгляд, урегулирован.
человек сам ведёт учет доходов/расходов (обязан), по сумме выплаты понимает, удержан ли налог и в каком размере, в любом случае подаёт декларацию (обязан) и указывает самостоятельно рассчитанную сумму обязательств по налогам.
зы. ПУМБ это сделает, 100%. рекомендую зайти в свой кабинет на сайте ДФС (чуть позже) и посмотреть всю информацию по поданным по себе 1-ДФ.
не согласен.
продажа на неорганизованном не приводит к потере права на учет расходов для определения инвест.прибыли.
по крайней мере в самой методике об этом ни слова.
это будет всего лишь мнение юристов рыжего.
не думаю, что на этой "основе" будет строиться мотивировочная часть решений, если суды станут отказывать возместить убытки от сквиза. разве что эта мысль может пройти не существенным "довеском".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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