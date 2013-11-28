Так просто , прикольно ) Да Авдей меня сильно выручил , поднял около 35 к , на сквиз осталось очень мало акций.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:36
Так просто , прикольно ) Да Авдей меня сильно выручил , поднял около 35 к , на сквиз осталось очень мало акций.
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:49
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:06
Предлагаю маленькую голосовалочку.
Куда пойдут деньги после сквиза АВДК :
1.В Аваль
2.Центр
3.Укрнафту
4.ТАТМ , Доен
5.В индексные бумаги
6.В бумаги вне индекса
7.ОВГЗ
8.Баксоматрас/баксодепозит
9.Гривнедепозиты
Выбирать можно несколько вариантов.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:12
на мой взгляд, урегулирован.
человек сам ведёт учет доходов/расходов (обязан), по сумме выплаты понимает, удержан ли налог и в каком размере, в любом случае подаёт декларацию (обязан) и указывает самостоятельно рассчитанную сумму обязательств по налогам.
зы. ПУМБ это сделает, 100%. рекомендую зайти в свой кабинет на сайте ДФС (чуть позже) и посмотреть всю информацию по поданным по себе 1-ДФ.
не согласен.
продажа на неорганизованном не приводит к потере права на учет расходов для определения инвест.прибыли.
по крайней мере в самой методике об этом ни слова.
это будет всего лишь мнение юристов рыжего.
не думаю, что на этой "основе" будет строиться мотивировочная часть решений, если суды станут отказывать возместить убытки от сквиза. разве что эта мысль может пройти не существенным "довеском".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:36
Re: Идеи: портфель
Юрий, по налогообложению Вы наверное правы. До 20.03.2018 действовала норма:
"Розрахунок загального результату (інвестиційного прибутку або збитку) за операціями з інвестиційними активами, що перебувають в обігу на організованому ринку, здійснюється податковим агентом окремо від розрахунку інвестиційного прибутку (збитку) за операціями з інвестиційними активами, що не перебувають в обігу на такому ринку."
Вероятно по АВДК в этом пи...ца не будет. Пи...ц наверное нарисуется по сквизам до 20.03.2018г.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:44
Мечтательный бычок
Методика (приказ минфина №1484 от 22.11.201)
3.10. Інвестиційний збиток, отриманий у розрахунковому періоді від окремих операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на організованому ринку, враховується у зменшення інвестиційного прибутку за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на організованому ринку, якщо на момент їх придбання вони визнавалися такими, що перебувають в обігу на організованому ринку.
И это пройдёт ©
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:49
ChuLock
редакция изменилась
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:50
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:54
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