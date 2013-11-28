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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:49
кто это решил аваль влупить?
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Kangaro
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:24
Kangaro написав:
кто это решил аваль влупить?
"Влупили" АЖ 1 мин лот
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:43
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Baron Pampa
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