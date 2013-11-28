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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:49
Re: Идеи: портфель
кто это решил аваль влупить?
Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:24
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:43
ПУМБ забезпечує виплати в процедурі squeeze out
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:38
Re: Идеи: портфель
ну вот и все .
бабки за АЗСТ - забрал. задержек при выплате нет. разницы между эскроу и выплатой по фгвфл сотрудники ПУМБа не видят )). будет ли ПУМБ сообщать о выплате в налоговую - не знают...
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