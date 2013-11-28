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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2015201620172018

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 51
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
10%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
10
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
22%
11
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:49

Re: Идеи: портфель

кто это решил аваль влупить?
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:24

  Kangaro написав:кто это решил аваль влупить?


"Влупили" АЖ 1 мин лот :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:43

ПУМБ забезпечує виплати в процедурі squeeze out

Удобная ссылка с расписание выплат от ПУМБа
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:38

Re: Идеи: портфель

ну вот и все :(.
бабки за АЗСТ - забрал. задержек при выплате нет. разницы между эскроу и выплатой по фгвфл сотрудники ПУМБа не видят )). будет ли ПУМБ сообщать о выплате в налоговую - не знают...
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:32

Оставлю тут. Имеет прямое отношение к перспективам.
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Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26

Andrew2
нефть от рук отбилась , обычно жижа с еврой коррелировалась
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26

Andrew2 Отак в п'ятницю після обіду - мозок зламати можна, поки допреш що то eur/usd :D
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:36

  zzzzzz написав:Andrew2
нефть от рук отбилась , обычно жижа с еврой коррелировалась

Да, это несколько настораживает. Глобально похоже, что идет к 90-93. Но локально коррекция напрашивается к нижней границе канала.

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Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:42

Andrew2
Пожалуйста вставляйте картинки так чтоб не нужно их было отдельно рассматривать, там есть опция для правильного размера.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:46

komp
Я пробовал использовать размер , далеко не всегда получается .Или очень маленькое или очень большое изображение выходит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2015201620172018
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