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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:49
кто это решил аваль влупить?
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Kangaro
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:24
Kangaro написав:
кто это решил аваль влупить?
"Влупили" АЖ 1 мин лот
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:43
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Baron Pampa
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:38
ну вот и все
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бабки за АЗСТ - забрал. задержек при выплате нет. разницы между эскроу и выплатой по фгвфл сотрудники ПУМБа не видят )). будет ли ПУМБ сообщать о выплате в налоговую - не знают...
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Мечтательный бычок
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:32
Оставлю тут. Имеет прямое отношение к перспективам.
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Andrew2
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26
Andrew2
нефть от рук отбилась , обычно жижа с еврой коррелировалась
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:26
Andrew2
Отак в п'ятницю після обіду - мозок зламати можна, поки допреш що то eur/usd
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Taras Rudko
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:36
zzzzzz написав:Andrew2
нефть от рук отбилась , обычно жижа с еврой коррелировалась
Да, это несколько настораживает. Глобально похоже, что идет к 90-93. Но локально коррекция напрашивается к нижней границе канала.
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Andrew2
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:42
Andrew2
Пожалуйста вставляйте картинки так чтоб не нужно их было отдельно рассматривать, там есть опция для правильного размера.
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komp
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:46
komp
Я пробовал использовать размер , далеко не всегда получается .Или очень маленькое или очень большое изображение выходит.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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