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#<1 ... 2016201720182019 В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую: Идеи: портфель 2.9 5 52 1. Завести обратно на биржу средства в размере 100% 31% 16 2. Завести обратно на биржу средства в размере 50% 10% 5 3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар 21% 11 4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне 17% 9 5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое 21% 11 Всього голосів : 52 Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:04

Суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к "Укрэксимбанку", "Укртелекому" и ООО "ЕСУ" о снятии ареста с принадлежащих последнему 92,8% акций ПАО "Укртелеком".

Соответствующее решение Хозсуд Киева принял 26 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Законодательство не предусматривает такого способа защиты нарушенного права, как представление отдельного иска об отмене меры обеспечения иска, наложенного судом по другому делу", – говорится в решении суда.

Указанный арест акций "Укртелекома" по ходатайству "Укрэксимбанка" был наложен постановлением Хозсуда Киева 2 июня 2017 года в рамках судебного спора по иску "Укрэксимбанка" к ООО "ЕСУ" о взыскании 2,8 млрд грн долга по непогашенным облигациям (иск госбанка был удовлетворен судом первой инстанции в июле 2017 года, ООО "ЕСУ" подало апелляцию).

В июле и ноябре прошлого года решение об аресте акций по этому делу было оставлено в силе постановлениями апелляционного и Высшего хозсуда.

Свой иск о снятии ареста Фонд госимущества мотивировал ограничением его права на распоряжение акциями ПАО "Укртелеком", которое он получил на основании решений судов первой и апелляционной инстанции, по которым 92,8% акций ПАО "Укртелеком" возвращаются в госсобственность (Фонда госимущества), причем в дополнение к этому ООО "ЕСУ" должен заплатить в госбюджет еще $82 млн.

Согласно судебным материалам, Фонд госимущества обращался к "Укрэксимбанку" с предложением списать акций ПАО "Укртелеком" со счета ООО "ЕСУ" на счет Фонда госимущества. Однако "Укрэксимбанк" отказался это делать, ссылаясь на упомянутый арест.

По оценкам Фонда госимущества, это обременение создает угрозу погашения долгов ООО "ЕСУ" перед "Укрэксимбанком" за счет акций ПАО "Укртелеком", которые должны/могут вернуться в собственность Фонда госимущества (окончательное решение по этому поводу должен вынести еще Верховный Суд). долгоиграющий Утел: komp 1 Повідомлень: 7642 З нами з: 08.11.07 Подякував: 1673 раз. Подякували: 2862 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2016201720182019 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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