Суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к "Укрэксимбанку", "Укртелекому" и ООО "ЕСУ" о снятии ареста с принадлежащих последнему 92,8% акций ПАО "Укртелеком".

Соответствующее решение Хозсуд Киева принял 26 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Законодательство не предусматривает такого способа защиты нарушенного права, как представление отдельного иска об отмене меры обеспечения иска, наложенного судом по другому делу", – говорится в решении суда.

Указанный арест акций "Укртелекома" по ходатайству "Укрэксимбанка" был наложен постановлением Хозсуда Киева 2 июня 2017 года в рамках судебного спора по иску "Укрэксимбанка" к ООО "ЕСУ" о взыскании 2,8 млрд грн долга по непогашенным облигациям (иск госбанка был удовлетворен судом первой инстанции в июле 2017 года, ООО "ЕСУ" подало апелляцию).

В июле и ноябре прошлого года решение об аресте акций по этому делу было оставлено в силе постановлениями апелляционного и Высшего хозсуда.

Свой иск о снятии ареста Фонд госимущества мотивировал ограничением его права на распоряжение акциями ПАО "Укртелеком", которое он получил на основании решений судов первой и апелляционной инстанции, по которым 92,8% акций ПАО "Укртелеком" возвращаются в госсобственность (Фонда госимущества), причем в дополнение к этому ООО "ЕСУ" должен заплатить в госбюджет еще $82 млн.

Согласно судебным материалам, Фонд госимущества обращался к "Укрэксимбанку" с предложением списать акций ПАО "Укртелеком" со счета ООО "ЕСУ" на счет Фонда госимущества. Однако "Укрэксимбанк" отказался это делать, ссылаясь на упомянутый арест.

По оценкам Фонда госимущества, это обременение создает угрозу погашения долгов ООО "ЕСУ" перед "Укрэксимбанком" за счет акций ПАО "Укртелеком", которые должны/могут вернуться в собственность Фонда госимущества (окончательное решение по этому поводу должен вынести еще Верховный Суд).