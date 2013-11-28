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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:04
долгоиграющий Утел:
Суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к "Укрэксимбанку", "Укртелекому" и ООО "ЕСУ" о снятии ареста с принадлежащих последнему 92,8% акций ПАО "Укртелеком".
Соответствующее решение Хозсуд Киева принял 26 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
"Законодательство не предусматривает такого способа защиты нарушенного права, как представление отдельного иска об отмене меры обеспечения иска, наложенного судом по другому делу", – говорится в решении суда.
Указанный арест акций "Укртелекома" по ходатайству "Укрэксимбанка" был наложен постановлением Хозсуда Киева 2 июня 2017 года в рамках судебного спора по иску "Укрэксимбанка" к ООО "ЕСУ" о взыскании 2,8 млрд грн долга по непогашенным облигациям (иск госбанка был удовлетворен судом первой инстанции в июле 2017 года, ООО "ЕСУ" подало апелляцию).
В июле и ноябре прошлого года решение об аресте акций по этому делу было оставлено в силе постановлениями апелляционного и Высшего хозсуда.
Свой иск о снятии ареста Фонд госимущества мотивировал ограничением его права на распоряжение акциями ПАО "Укртелеком", которое он получил на основании решений судов первой и апелляционной инстанции, по которым 92,8% акций ПАО "Укртелеком" возвращаются в госсобственность (Фонда госимущества), причем в дополнение к этому ООО "ЕСУ" должен заплатить в госбюджет еще $82 млн.
Согласно судебным материалам, Фонд госимущества обращался к "Укрэксимбанку" с предложением списать акций ПАО "Укртелеком" со счета ООО "ЕСУ" на счет Фонда госимущества. Однако "Укрэксимбанк" отказался это делать, ссылаясь на упомянутый арест.
По оценкам Фонда госимущества, это обременение создает угрозу погашения долгов ООО "ЕСУ" перед "Укрэксимбанком" за счет акций ПАО "Укртелеком", которые должны/могут вернуться в собственность Фонда госимущества (окончательное решение по этому поводу должен вынести еще Верховный Суд).
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:13
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reestr
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:26
reestr
Марк Роллінс, Голова Правління ПАТ «Укрнафта»:
«У першому кварталі ми продовжили позитивну динаміку минулого року, ще раз доводячи ефективність нашої стратегії."
Читай не змогли вкрасти... поки. Але то таке.
Основне:
Укрнафта оскаржує в суді право акціонерів на свої дивіденди.
Цього аж забагато, щоб назавжди забути думати про купівлю Укрнафти.
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Філ
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:43
Філ написав:
Укрнафта оскаржує в суді право акціонерів на свої дивіденди.
це у них такий процес
ось так :(
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d_12
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:16
Філ написав:reestr
Марк Роллінс, Голова Правління ПАТ «Укрнафта»:
«У першому кварталі ми продовжили позитивну динаміку минулого року, ще раз доводячи ефективність нашої стратегії."
Читай не змогли вкрасти... поки. Але то таке.
Основне:
Укрнафта оскаржує в суді право акціонерів на свої дивіденди.
Цього аж забагато, щоб назавжди забути думати про купівлю Укрнафти.
по 95 еще есть желающие)
200 ма долговато тестит. попытку пробоя залили крупным сайзом в биды. похоже ребята по 100-95 не случайно стоят.
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Andrew2
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:26
Andrew2 написав:
200 ма долговато тестит. попытку пробоя залили крупным сайзом в биды. похоже ребята по 100-95 не случайно стоят.
Трудно наверно будет укатывать ЮНАФ на фоне прибылей за 2017 и 1кв2018 и высоких ценах на нефть . Хотя с Юнафом и не такое возможно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:36
zzzzzz написав: Andrew2 написав:
200 ма долговато тестит. попытку пробоя залили крупным сайзом в биды. похоже ребята по 100-95 не случайно стоят.
Трудно наверно будет укатывать ЮНАФ на фоне прибылей за 2017 и 1кв2018 и высоких ценах на нефть . Хотя с Юнафом и не такое возможно.
Похоже, что у кого-то есть крупный сайз на продажу и после нг он систематически подливает. Брокеры об этом знают и без спешки выкупают поливалку по 95+. Как только цена идет выше, ее перегораживают плитами.
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Andrew2
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:41
Andrew2
На этой неделе по идее должно быть объявлено ОСА , вероятно прибыль не будут распределять, на этой новости можно и вниз прокатиться.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:53
zzzzzz написав:Andrew2
На этой неделе по идее должно быть объявлено ОСА , вероятно прибыль не будут распределять, на этой новости можно и вниз прокатиться.
Драйвер для Укрнафты - это смена руководства на правительственноориентированное с последующим планом по выплате долгов и продлению лицензий на добычу. Но пока Коболев не слишком торопится в этом вопросе. Может договорняк с Беней какой-то.
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Andrew2
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