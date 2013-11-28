время идет а наблюдательный совет так и не собрался по Авалю.
похоже они сначала выкупят акции у тех кому они не надо, а потом выплатят дивы
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:17
Re: Идеи: портфель
время идет а наблюдательный совет так и не собрался по Авалю.
похоже они сначала выкупят акции у тех кому они не надо, а потом выплатят дивы
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28
По 0,313 продавать мажору ? Проще уже в стакан влить если пакет не очень большой.
Живите своим умом!
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