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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2017201820192020

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:17

Re: Идеи: портфель

время идет а наблюдательный совет так и не собрался по Авалю.
похоже они сначала выкупят акции у тех кому они не надо, а потом выплатят дивы
Kangaro
 
Повідомлень: 66
З нами з: 23.04.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28

  Kangaro написав:время идет а наблюдательный совет так и не собрался по Авалю.
похоже они сначала выкупят акции у тех кому они не надо, а потом выплатят дивы


По 0,313 продавать мажору ? Проще уже в стакан влить если пакет не очень большой.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27091
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2629 раз.
Подякували: 3766 раз.
 
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  #<1 ... 2017201820192020
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