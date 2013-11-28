время идет а наблюдательный совет так и не собрался по Авалю.
похоже они сначала выкупят акции у тех кому они не надо, а потом выплатят дивы
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:17
Re: Идеи: портфель
время идет а наблюдательный совет так и не собрался по Авалю.
похоже они сначала выкупят акции у тех кому они не надо, а потом выплатят дивы
Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28
По 0,313 продавать мажору ? Проще уже в стакан влить если пакет не очень большой.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:39
Центр в стакані так виглядає, ніби за дивіденди треба буде доплачувати більше самих двд)
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:24
Re: Идеи: портфель
на 1.190.000 штук
ось так :(
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:48
интрига затягивается -
Строк нарахування дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 24 травня 2018 року.
Точно бортанут - Протокол № НР-1/2 вiд 10.05.2018р Если не будет никакой доп инфы, то третий протокол будет 17.05.2017 и отсечка + 10 рабочих дней.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:03
Но при таком раскладе я все еще попадаю в реестр акционеров по состоянию на 27.05.2018, так как я должен только подать "вимогу" до 26.05.2018. А потом еще 30 дней чтобы получить договор и подписать его. До этого момента акции все еще будут на моем счету.
Я правильно понимаю ?
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:41
Правильно. И это будет до тех пор, пока не будет подано распоряжение хранителю о списании акций.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:45
Зачем тянут?
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:47
Получил сегодня через исполнительную дивиденды за Укрнафту
Исполнительная нормально сработала, вопросов нет.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:00
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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