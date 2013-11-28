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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 20182019202020212022>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:17

Re: Идеи: портфель

время идет а наблюдательный совет так и не собрался по Авалю.
похоже они сначала выкупят акции у тех кому они не надо, а потом выплатят дивы
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:28

  Kangaro написав:время идет а наблюдательный совет так и не собрался по Авалю.
похоже они сначала выкупят акции у тех кому они не надо, а потом выплатят дивы


По 0,313 продавать мажору ? Проще уже в стакан влить если пакет не очень большой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:39

Центр в стакані так виглядає, ніби за дивіденди треба буде доплачувати більше самих двд)
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:24

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:По 0,313 продавать мажору ? Проще уже в стакан влить если пакет не очень большой.


на 1.190.000 штук :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:48

интрига затягивается - https://www.aval.ua/ru/about/for_publication/
Строк нарахування дивiдендiв за привiлейованими акцiями: не пізніше 24 травня 2018 року.
Точно бортанут - Протокол № НР-1/2 вiд 10.05.2018р Если не будет никакой доп инфы, то третий протокол будет 17.05.2017 и отсечка + 10 рабочих дней.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:03

  lrs7719 написав: ... то третий протокол будет 17.05.2017 и отсечка + 10 рабочих дней.

Но при таком раскладе я все еще попадаю в реестр акционеров по состоянию на 27.05.2018, так как я должен только подать "вимогу" до 26.05.2018. А потом еще 30 дней чтобы получить договор и подписать его. До этого момента акции все еще будут на моем счету.
Я правильно понимаю ?
alextov
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:41

  alextov написав: До этого момента акции все еще будут на моем счету.
Я правильно понимаю ?

Правильно. И это будет до тех пор, пока не будет подано распоряжение хранителю о списании акций.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:45

  rusich написав:
  alextov написав: До этого момента акции все еще будут на моем счету.
Я правильно понимаю ?

Правильно. И это будет до тех пор, пока не будет подано распоряжение хранителю о списании акций.


Зачем тянут?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:47

Получил сегодня через исполнительную дивиденды за Укрнафту :D
Исполнительная нормально сработала, вопросов нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:00

  zzzzzz написав:...вопросов нет.

ты, для начала, дождись возврата авансового взноса.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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