у них процедуры.
будем ждать. сдавай (с)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:03
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:10
Укрнафта наконец-то разродилась .
ОСА назначена на 14 июня.
Повестка :
10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року
ЧП на 1 акцию 8,19 грн
Как символично , сегодня я как раз получил двд которые взыскал через решение суда и исполнительную
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:18
лучше тут:
"дивіденди не нараховувати"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:22
zzzzzz
смотрю, что-то ты сильно разогнался у Бени бабло отжимать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:24
Налоговый долг распределят
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:27
Смешно, ведь днем я писал что вероятно на ОСА не будут распределять прибыль , прочитал повестку и был удивлен.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:32
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:42
Yuri_T
Как раз я ожидал классики в виде нераспределения прибыли.
В отношении Укрнафты есть нормативные акты обязывающие распределять прибыль ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:50
это слишком теоретический разговор. нет смысла начинать научно-практическую конференцию.
факт в том, что у Нафтогаза есть возможность внести свои проекты решений и голосовать большинством голосов. вот и давай просто подождём.
тем более, что за 8 гривнами никто в стакане бегать всё равно не станет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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