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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2019202020212022>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:03

  lrs7719 написав:Зачем тянут?

у них процедуры.
будем ждать. сдавай (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:10

Укрнафта наконец-то разродилась .

http://fs.ux.ua/mf/m30982/9857/unaf.pdf


ОСА назначена на 14 июня.

Повестка :
10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року :shock: :lol:

ЧП на 1 акцию 8,19 грн :lol:

Как символично , сегодня я как раз получил двд которые взыскал через решение суда и исполнительную :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:18

  zzzzzz написав:Повестка :
10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року :shock: :lol:

ЧП на 1 акцию 8,19 грн :lol:

лучше тут:
"дивіденди не нараховувати" :mrgreen:
https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... %D1%80.pdf
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:22

zzzzzz
смотрю, что-то ты сильно разогнался у Бени бабло отжимать :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:22

Yuri_T

:( :(

В принципе ожидаемо
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:24

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Повестка :
10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року :shock: :lol:

ЧП на 1 акцию 8,19 грн :lol:

лучше тут:
"дивіденди не нараховувати" :mrgreen:
https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... %D1%80.pdf


Налоговый долг распределят :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:27

  Yuri_T написав:zzzzzz
смотрю, что-то ты сильно разогнался у Бени бабло отжимать :mrgreen:


Смешно, ведь днем я писал что вероятно на ОСА не будут распределять прибыль , прочитал повестку и был удивлен.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:32

  zzzzzz написав:...прочитал повестку и был удивлен.

просто веришь в лучшее. Беня таких любит :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:42

Yuri_T
Как раз я ожидал классики в виде нераспределения прибыли.

В отношении Укрнафты есть нормативные акты обязывающие распределять прибыль ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:50

  zzzzzz написав:В отношении Укрнафты есть нормативные акты обязывающие распределять прибыль ?

это слишком теоретический разговор. нет смысла начинать научно-практическую конференцию.
факт в том, что у Нафтогаза есть возможность внести свои проекты решений и голосовать большинством голосов. вот и давай просто подождём.
тем более, что за 8 гривнами никто в стакане бегать всё равно не станет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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