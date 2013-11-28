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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:54
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
...вопросов нет.
ты, для начала, дождись возврата авансового взноса.
А что его должны возвращать ? ))
Там сумма не большая - 348,49 грн
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Додано: Пон 14 тра, 2018 18:56
Вагоны ))
"Укрзализныця" 14 мая объявила тендер по закупке 54 пассажирских вагонов с прогнозируемой стоимостью 1,521 млрд гривен (здесь и далее указано с НДС). Соответствующая информация размещена на портале ProZorro.
Заявки для участия в конкурсной процедуре принимаются до 10:00 14 июня.
Тендер разделена четыре лота. В рамках первого компания хочет купить 21 купейный спальный вагон с ожидаемой стоимостью 588,916 млн гривен. В рамках второго - 20 купейных спальных вагонов типа СВ на 550,498 млн гривен.
Третий лот - 11 купейных спальных вагонов с купе начальника поезда на 316,664 млн гривен. Четвертый - 2 купейных спальных вагона для использования на международных рейсах на 64,56 млн гривен.
Победителем станет компания, которая предложит самую доступную цену.
Все пассажирские вагоны должны быть поставлены до конца текущего года.
Напомним, прошлым летом в "Укрзализныце" ожидали, что 2018 году стоимость одного нового пассажирского вагона составит 23,5 млн гривен. Исходя из текущего тендера, средняя стоимость вагона равняется 28,2 млн гривен.
Напоминаю
в прошлом году за четыре месяца было произведено 727 грузовых вагонов, то в 2018 - 1074 вагона
54 пассажирских вагона = 1080 грузовых вагонов
Примерно 1 пас.вагон = 20 грузовым вагонам
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