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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2019202020212022

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:54

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:...вопросов нет.

ты, для начала, дождись возврата авансового взноса.


А что его должны возвращать ? ))
Там сумма не большая - 348,49 грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:56

Вагоны ))

"Укрзализныця" 14 мая объявила тендер по закупке 54 пассажирских вагонов с прогнозируемой стоимостью 1,521 млрд гривен (здесь и далее указано с НДС). Соответствующая информация размещена на портале ProZorro.

Заявки для участия в конкурсной процедуре принимаются до 10:00 14 июня.

Тендер разделена четыре лота. В рамках первого компания хочет купить 21 купейный спальный вагон с ожидаемой стоимостью 588,916 млн гривен. В рамках второго - 20 купейных спальных вагонов типа СВ на 550,498 млн гривен.

Третий лот - 11 купейных спальных вагонов с купе начальника поезда на 316,664 млн гривен. Четвертый - 2 купейных спальных вагона для использования на международных рейсах на 64,56 млн гривен.

Победителем станет компания, которая предложит самую доступную цену.

Все пассажирские вагоны должны быть поставлены до конца текущего года.

Напомним, прошлым летом в "Укрзализныце" ожидали, что 2018 году стоимость одного нового пассажирского вагона составит 23,5 млн гривен. Исходя из текущего тендера, средняя стоимость вагона равняется 28,2 млн гривен.


Напоминаю
в прошлом году за четыре месяца было произведено 727 грузовых вагонов, то в 2018 - 1074 вагона


54 пассажирских вагона = 1080 грузовых вагонов
Примерно 1 пас.вагон = 20 грузовым вагонам


"Укрзализныця" больше не рассматривает вопрос получения для эксплуатации в Украине немецких б/у пригородных поездов.
Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы анализировали детально вопрос, связанный с закупкой немецких б/у электричек. Если говорить конкретно - дизель-поездов. Стал вопрос экономической целесообразности: по нашим оценкам, это (переоборудование электричек под колею 1520) выходит минимум не дешевле, чем капитальный ремонт нашего подвижного состава",– сообщил Кравцов. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3065952


Может у Крюковки закупят дизель-поезда
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:19

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:zzzzzz
смотрю, что-то ты сильно разогнался у Бени бабло отжимать :mrgreen:


Смешно, ведь днем я писал что вероятно на ОСА не будут распределять прибыль , прочитал повестку и был удивлен.


о какой прибыли идет речь, если там -14,7 миллиарда непокрытого убытка и порядка -11 миллиардов налогового долга? суммарно сколько выходит, минус 400 гривен на акцию? тут хоть бы не попросили в кассу довнести :!:

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:36

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:В отношении Укрнафты есть нормативные акты обязывающие распределять прибыль ?

это слишком теоретический разговор. нет смысла начинать научно-практическую конференцию.
факт в том, что у Нафтогаза есть возможность внести свои проекты решений и голосовать большинством голосов. вот и давай просто подождём.
тем более, что за 8 гривнами никто в стакане бегать всё равно не станет.

Вот именно что у нафтогаза все есть чтобы дивы выплатили !!! Есть постанова кабмина что предприятия с гос долей более 50 %обязаны выплатить дивы за 2017 год не менее 75% от чистой прибыли ! Так что дивы будут 6,15 На акцию
reestr
 
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  #<1 ... 2019202020212022
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