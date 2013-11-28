Yuri_T
Как подкалывать меня постоянно так у тебя "безлимит" а как ответить на вопросы так лимит.
Да,да, я знаю что сейчас ты напишешь что-то в стиле " Такова жизнь"
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:23
Yuri_T
Как подкалывать меня постоянно так у тебя "безлимит" а как ответить на вопросы так лимит.
Да,да, я знаю что сейчас ты напишешь что-то в стиле " Такова жизнь"
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:37
При наличии 25 миллиардов долгов и непокрытых убытков, я все-таки настаиваю на 70 для начала
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:39
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41
Re: Идеи: портфель
В этом году дивы 6,15 и после 1.07 уже можно подавать в суд . На следующий год дивы будут в районе 100 грн
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:43
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:43
пришла бумага с просьбой викупа моих акций
що таке публічна безвіклична вимога - ? поясните плиз )) значение этого термина !!!!
спасибо
пришла бумага что владелец хочет мои акции выкупить. а я не хочу их продавать ? имею ли я на это право ?
причем конечный владелец находиться на кипре ???
ребята что делать ?
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:44
разве что качнут на день другой, но тут же и выкупят.
ты смотришь, как ежедневно фронтранят этот бид в 5к штук?
я там тоже стою.
все хотят поживиться от какого-то выхода на больничку.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:46
evgenygilbuj
идти в ПУМБ за деньгами.
читайте ветку: Squeeze-out
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:53
не рассматриваете вариант, что Нафтогаз не подаст требование о включении еще одного проекта решения в бюллетень?
если НС утвердит бюллетени в текущей редакции проектов решений, то про суды можно забыть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:58
Не рассматриваю
P.s. На месте укрнафты , сделал бы тоже самое . Деньги нужны на инвестиции в добычу . Но они в 4 квартале и так ярд срезали )))) так что по 6 грн придётся заплатить
|