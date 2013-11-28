RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2021202220232024>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:23

Yuri_T
Как подкалывать меня постоянно так у тебя "безлимит" а как ответить на вопросы так лимит. :mrgreen:

Да,да, я знаю что сейчас ты напишешь что-то в стиле " Такова жизнь" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27109
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2633 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:37

  reestr написав:Хорош кошмарить )))) бери пока ниже 120ти дают ))))

При наличии 25 миллиардов долгов и непокрытых убытков, я все-таки настаиваю на 70 для начала
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 28.12.08
Подякував: 938 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:39

  rusich написав:
  reestr написав:Хорош кошмарить )))) бери пока ниже 120ти дают ))))

При наличии 25 миллиардов долгов и непокрытых убытков, я все-таки настаиваю на 70 для начала

Убытки искуственные и покрывать их необязательно. А шо за долги ?!? Кому ?!
reestr
 
Повідомлень: 931
З нами з: 10.08.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41

Re: Идеи: портфель

В этом году дивы 6,15 и после 1.07 уже можно подавать в суд . На следующий год дивы будут в районе 100 грн
reestr
 
Повідомлень: 931
З нами з: 10.08.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:43

  reestr написав: На следующий год дивы будут в районе 100 грн


Откуда такой оптимизм ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27109
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2633 раз.
Подякували: 3768 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:43

пришла бумага с просьбой викупа моих акций

що таке публічна безвіклична вимога - ? поясните плиз )) значение этого термина !!!!
спасибо


пришла бумага что владелец хочет мои акции выкупить. а я не хочу их продавать ? имею ли я на это право ?


причем конечный владелец находиться на кипре ???
ребята что делать ?
evgenygilbuj
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:44

  rusich написав:...я все-таки настаиваю на 70 для начала

разве что качнут на день другой, но тут же и выкупят.

ты смотришь, как ежедневно фронтранят этот бид в 5к штук?
я там тоже стою.
все хотят поживиться от какого-то выхода на больничку.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12751
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1708 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:46

evgenygilbuj
идти в ПУМБ за деньгами.
читайте ветку: Squeeze-out
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12751
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1708 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:53

  reestr написав:В этом году дивы 6,15 и после 1.07 уже можно подавать в суд . На следующий год дивы будут в районе 100 грн

не рассматриваете вариант, что Нафтогаз не подаст требование о включении еще одного проекта решения в бюллетень?
если НС утвердит бюллетени в текущей редакции проектов решений, то про суды можно забыть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12751
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1708 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:58

  Yuri_T написав:
  reestr написав:В этом году дивы 6,15 и после 1.07 уже можно подавать в суд . На следующий год дивы будут в районе 100 грн

не рассматриваете вариант, что Нафтогаз не подаст требование о включении еще одного проекта решения в бюллетень?
если НС утвердит бюллетени в текущей редакции проектов решений, то про суды можно забыть.

Не рассматриваю :)
P.s. На месте укрнафты , сделал бы тоже самое . Деньги нужны на инвестиции в добычу . Но они в 4 квартале и так ярд срезали )))) так что по 6 грн придётся заплатить
reestr
 
Повідомлень: 931
З нами з: 10.08.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2021202220232024>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 70642
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.