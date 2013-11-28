reestr
подождём.
ждать мы умеем.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:02
reestr
подождём.
ждать мы умеем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:14
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:23
Да это понятно про сумму прибыли. Тут все считать умеют )
Я не понимаю на чем базируется ваш оптимизм.
Да в 1кв показали высокую прибыль , но так и нефти продали больше чем в 1кв2017
Хорошо, я согласен что гривневая выручка вырастет на 30-50% за проданную нефть.
( за 1 кв доход +26% )
Но неужели Беня перестанет схематозить в компании , вот в это как раз мало вериться.
И еще я не понял взаимосвязь между тем что инвестиции в 4кв срезали на 1 млрд и выплатой двд.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:25
Я не разобрался на что, но примерно ярд в 4 кв списали ...
Схематозить практически не будут.
1,5 ярда прибыли даст Продажа газа ещё 4,5 нефть,конденсат, сжиженный газ и заправки
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