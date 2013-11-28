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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2021202220232024

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:02

reestr
подождём.
ждать мы умеем.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:14

  zzzzzz написав:
  reestr написав: На следующий год дивы будут в районе 100 грн


Откуда такой оптимизм ?

Ожидаю 6 ярдов чп за 2018 год
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:23

  reestr написав:
  zzzzzz написав:
Откуда такой оптимизм ?

Ожидаю 6 ярдов чп за 2018 год


Да это понятно про сумму прибыли. Тут все считать умеют )
Я не понимаю на чем базируется ваш оптимизм.
Да в 1кв показали высокую прибыль , но так и нефти продали больше чем в 1кв2017
Хорошо, я согласен что гривневая выручка вырастет на 30-50% за проданную нефть.
( за 1 кв доход +26% )
Но неужели Беня перестанет схематозить в компании , вот в это как раз мало вериться.

И еще я не понял взаимосвязь между тем что инвестиции в 4кв срезали на 1 млрд и выплатой двд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:25

  zzzzzz написав:
  reestr написав:
  zzzzzz написав:
Откуда такой оптимизм ?

Ожидаю 6 ярдов чп за 2018 год


Да это понятно про сумму прибыли. Тут все считать умеют )
Я не понимаю на чем базируется ваш оптимизм.
Да в 1кв показали высокую прибыль , но так и нефти продали больше чем в 1кв2017
Хорошо, я согласен что гривневая выручка вырастет на 30-50% за проданную нефть.
( за 1 кв доход +26% )
Но неужели Беня перестанет схематозить в компании , вот в это как раз мало вериться.

И еще я не понял взаимосвязь между тем что инвестиции в 4кв срезали на 1 млрд и выплатой двд.

Я не разобрался на что, но примерно ярд прибыли в 4 кв списали ... ( наверное инвестиции в добычу :))
Схематозить практически не будут.
1,5 ярда прибыли даст Продажа газа ещё 4,5 нефть,конденсат, сжиженный газ и заправки
P.s. Brent уже 78,5
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:38

Re: Идеи: портфель

А кто может объяснить почему Укрнафта имея убытки за 2 предидущих года заплатила налог на прибыль?!
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:51

  reestr написав:
  zzzzzz написав:Но неужели Беня перестанет схематозить в компании , вот в это как раз мало вериться.

И еще я не понял взаимосвязь между тем что инвестиции в 4кв срезали на 1 млрд и выплатой двд.

Я не разобрался на что, но примерно ярд прибыли в 4 кв списали ... ( наверное инвестиции в добычу :))
Схематозить практически не будут.
1,5 ярда прибыли даст Продажа газа ещё 4,5 нефть,конденсат, сжиженный газ и заправки
P.s. Brent уже 78,5


Мы не поняли друг-друга)
Я подумал про уменьшение инвестиций на 1 млрд в 4кв , а вы имели ввиду срезали прибыль на 1 млрд в 4 кв )
Про отказ Бени схематозничать мало вериться )
А по газу , на данный момент тишина с публичными аукционами , так что вопрос о +1,5 млрд остается открытым.

С вашими расчетами по нефти согласен.
При сохранении добычи в том же объеме и росте среднегодовой цены на 3000 грн за тонну увеличение дохода составит 4,38 млрд.грн.

Учитывая провал по добыче июль-октябрь 2017 , то среднегодовая добыча может даже в ++ выйти.
( по 1кв18 падение добычи -3,6% нефти с конденсатом)

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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:02

zzzzzz
Можно так вставить?
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