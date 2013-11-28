Да это понятно про сумму прибыли. Тут все считать умеют ) Я не понимаю на чем базируется ваш оптимизм. Да в 1кв показали высокую прибыль , но так и нефти продали больше чем в 1кв2017 Хорошо, я согласен что гривневая выручка вырастет на 30-50% за проданную нефть. ( за 1 кв доход +26% ) Но неужели Беня перестанет схематозить в компании , вот в это как раз мало вериться.
И еще я не понял взаимосвязь между тем что инвестиции в 4кв срезали на 1 млрд и выплатой двд.
Да это понятно про сумму прибыли. Тут все считать умеют ) Я не понимаю на чем базируется ваш оптимизм. Да в 1кв показали высокую прибыль , но так и нефти продали больше чем в 1кв2017 Хорошо, я согласен что гривневая выручка вырастет на 30-50% за проданную нефть. ( за 1 кв доход +26% ) Но неужели Беня перестанет схематозить в компании , вот в это как раз мало вериться.
И еще я не понял взаимосвязь между тем что инвестиции в 4кв срезали на 1 млрд и выплатой двд.
Я не разобрался на что, но примерно ярд прибыли в 4 кв списали ... ( наверное инвестиции в добычу ) Схематозить практически не будут. 1,5 ярда прибыли даст Продажа газа ещё 4,5 нефть,конденсат, сжиженный газ и заправки P.s. Brent уже 78,5
zzzzzz написав:Но неужели Беня перестанет схематозить в компании , вот в это как раз мало вериться.
И еще я не понял взаимосвязь между тем что инвестиции в 4кв срезали на 1 млрд и выплатой двд.
Я не разобрался на что, но примерно ярд прибыли в 4 кв списали ... ( наверное инвестиции в добычу ) Схематозить практически не будут. 1,5 ярда прибыли даст Продажа газа ещё 4,5 нефть,конденсат, сжиженный газ и заправки P.s. Brent уже 78,5
Мы не поняли друг-друга) Я подумал про уменьшение инвестиций на 1 млрд в 4кв , а вы имели ввиду срезали прибыль на 1 млрд в 4 кв ) Про отказ Бени схематозничать мало вериться ) А по газу , на данный момент тишина с публичными аукционами , так что вопрос о +1,5 млрд остается открытым.
С вашими расчетами по нефти согласен. При сохранении добычи в том же объеме и росте среднегодовой цены на 3000 грн за тонну увеличение дохода составит 4,38 млрд.грн.
Учитывая провал по добыче июль-октябрь 2017 , то среднегодовая добыча может даже в ++ выйти. ( по 1кв18 падение добычи -3,6% нефти с конденсатом)