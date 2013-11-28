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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:06
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Вів 15 тра, 2018 11:11
rusichнаверное ошиблись когда делали..Ведь официально прибыль то есть)))
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Аспирант1
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Andrew2
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Додано: Вів 15 тра, 2018 11:51
опечатка +100500!!! Скопировали с прошлогоднего собрания ))))
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reestr
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:19
Andrew2 написав: Аспирант1 написав:rusich
наверное ошиблись когда делали
Опечатались
Можно внести свой вариант решения ...
... но нет гарантии что его не потеряют, или при голосовании нафтогаз галочку не туда поставит
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:19
У него еще сынок есть, то ли внебрачный, то ли бракованный:
Трындит про любые ГРОШИ, только не про Коломойские...
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komp
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