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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2022202320242025

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:06

  reestr написав:Щє раз повторюю, державні підприємства (в якіх доля держави 50+%) не зважаючи на збиткі минулих років, мають розподіляти 75% прибутку на дивіденди !!!

:lol:

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rusich
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:11

rusichнаверное ошиблись когда делали..Ведь официально прибыль то есть)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:31

  Аспирант1 написав:rusich наверное ошиблись когда делали


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Опечатались :mrgreen:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:51

Re: Идеи: портфель

опечатка +100500!!! Скопировали с прошлогоднего собрания ))))
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:19

  Andrew2 написав:
  Аспирант1 написав:rusich наверное ошиблись когда делали

Опечатались :mrgreen:


Можно внести свой вариант решения ...
... но нет гарантии что его не потеряют, или при голосовании нафтогаз галочку не туда поставит

"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:19

  Andrew2 написав:
  Аспирант1 написав:rusich наверное ошиблись когда делали

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У него еще сынок есть, то ли внебрачный, то ли бракованный:
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Трындит про любые ГРОШИ, только не про Коломойские...
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