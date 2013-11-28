Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", который предполагает внедрение в систему депозитарного учета Украины института номинального держателя.
"Проект предусматривает введение в Украине института независимого финансового посредника, номинального держателя, глобального кастодиана… Принятие проекта позволит иностранным инвесторам с меньшим количеством бюрократических процедур и с большим доверием инвестировать средства в ценные бумаги – ОВГЗ, акции украинских эмитентов, долговые ценные бумаги и другие ценные бумаги", – сказал глава подкомитета по ценным бумагам и фондовому рынку комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павел Ризаненко, представляя законопроект в парламенте.
Он также отметил, что ко второму чтению в законопроекте был доработан вопрос финансового мониторинга, упрощена идентификация и верификация номинального держателя и его клиентов.
"Урегулирован вопрос недопущения открытия счета в ценных бумагах номинального держателя – иностранного финансового учреждения, созданного по законодательству страны-агрессора. Также предусмотрено, что клиентом номинального держателя не может быть лицо, к которому применены санкции в соответствии с законом о санкциях", – подчеркнул он.
Ранее в Национальном депозитарии Украины (НДУ, Центральный депозитарий) прогнозировали, что принятие указанного закона позволит увеличить долю иностранного капитала до 30% с практически нулевого уровня.
Интересно, что рубль это уже не возбуждает. Керри аут при коррекции может легко до 70 отыграть.
Так там уже нерезы выходят стройной колонной .И из ОФЗ и из акций. Так же частные компании придерживают валюту для расчета по внешним долгам перед нерезами т.к. возможности рефинансирования долгов резко сократились.