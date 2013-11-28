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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:06

  reestr написав:Щє раз повторюю, державні підприємства (в якіх доля держави 50+%) не зважаючи на збиткі минулих років, мають розподіляти 75% прибутку на дивіденди !!!

:lol:

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“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:11

rusichнаверное ошиблись когда делали..Ведь официально прибыль то есть)))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:31

  Аспирант1 написав:rusich наверное ошиблись когда делали


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Опечатались :mrgreen:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:51

Re: Идеи: портфель

опечатка +100500!!! Скопировали с прошлогоднего собрания ))))
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:19

  Andrew2 написав:
  Аспирант1 написав:rusich наверное ошиблись когда делали

Опечатались :mrgreen:


Можно внести свой вариант решения ...
... но нет гарантии что его не потеряют, или при голосовании нафтогаз галочку не туда поставит

"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:19

  Andrew2 написав:
  Аспирант1 написав:rusich наверное ошиблись когда делали

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У него еще сынок есть, то ли внебрачный, то ли бракованный:
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Трындит про любые ГРОШИ, только не про Коломойские...
komp
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:06

Брент уже 79 :(

"Никто нас не любит. Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни ..." (с)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:10

  zzzzzz написав:Брент уже 79 :(

"Киса, мы чужие на этом празднике жизни" (с)

Интересно, что рубль это уже не возбуждает. Керри аут при коррекции может легко до 70 отыграть.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:11

Ща нерезы попрут в наши акции :mrgreen: :mrgreen:


Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций", который предполагает внедрение в систему депозитарного учета Украины института номинального держателя.

"Проект предусматривает введение в Украине института независимого финансового посредника, номинального держателя, глобального кастодиана… Принятие проекта позволит иностранным инвесторам с меньшим количеством бюрократических процедур и с большим доверием инвестировать средства в ценные бумаги – ОВГЗ, акции украинских эмитентов, долговые ценные бумаги и другие ценные бумаги", – сказал глава подкомитета по ценным бумагам и фондовому рынку комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павел Ризаненко, представляя законопроект в парламенте.

Он также отметил, что ко второму чтению в законопроекте был доработан вопрос финансового мониторинга, упрощена идентификация и верификация номинального держателя и его клиентов.

"Урегулирован вопрос недопущения открытия счета в ценных бумагах номинального держателя – иностранного финансового учреждения, созданного по законодательству страны-агрессора. Также предусмотрено, что клиентом номинального держателя не может быть лицо, к которому применены санкции в соответствии с законом о санкциях", – подчеркнул он.

Ранее в Национальном депозитарии Украины (НДУ, Центральный депозитарий) прогнозировали, что принятие указанного закона позволит увеличить долю иностранного капитала до 30% с практически нулевого уровня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:13

  Andrew2 написав:
  zzzzzz написав:Брент уже 79 :(

"Киса, мы чужие на этом празднике жизни" (с)

Интересно, что рубль это уже не возбуждает. Керри аут при коррекции может легко до 70 отыграть.


Так там уже нерезы выходят стройной колонной .И из ОФЗ и из акций. Так же частные компании придерживают валюту для расчета по внешним долгам перед нерезами т.к. возможности рефинансирования долгов резко сократились.
Живите своим умом!
zzzzzz
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