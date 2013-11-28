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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2023202420252026

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:20

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:06

Re: Идеи: портфель

  reestr написав:Щє раз повторюю, державні підприємства (в якіх доля держави 50+%) не зважаючи на збиткі минулих років, мають розподіляти 75% прибутку на дивіденди !!!


а чи будуть?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:10

  zzzzzz написав:Зображення


:(
ось так :(
d_12
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З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 2023202420252026
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