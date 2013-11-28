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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:20
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 тра, 2018 14:06
reestr написав:
Щє раз повторюю, державні підприємства (в якіх доля держави 50+%) не зважаючи на збиткі минулих років, мають розподіляти 75% прибутку на дивіденди !!!
а чи будуть?
ось так :(
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d_12
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Додано: Вів 15 тра, 2018 14:10
ось так :(
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Додано: Вів 15 тра, 2018 15:31
может кто подробно описать процедуру байбека по авалю? после подачи заявки на выкуп можно будет отказаться от сделки?
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DarkBobo
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Додано: Вів 15 тра, 2018 16:02
DarkBobo написав:
может кто подробно описать процедуру байбека по авалю? после подачи заявки на выкуп можно будет отказаться от сделки?
Да, можно будет
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reestr
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