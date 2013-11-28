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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2023202420252026

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:20

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:06

Re: Идеи: портфель

  reestr написав:Щє раз повторюю, державні підприємства (в якіх доля держави 50+%) не зважаючи на збиткі минулих років, мають розподіляти 75% прибутку на дивіденди !!!


а чи будуть?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:10

  zzzzzz написав:Зображення


:(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:31

может кто подробно описать процедуру байбека по авалю? после подачи заявки на выкуп можно будет отказаться от сделки?
DarkBobo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:02

  DarkBobo написав:может кто подробно описать процедуру байбека по авалю? после подачи заявки на выкуп можно будет отказаться от сделки?

Да, можно будет
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:45

Re: Идеи: портфель

  alextov написав:lrs7719 писал(а): ... то третий протокол будет 17.05.2017 и отсечка + 10 рабочих дней.Но при таком раскладе я все еще попадаю в реестр акционеров по состоянию на 27.05.2018, так как я должен только подать "вимогу" до 26.05.2018. А потом еще 30 дней чтобы получить договор и подписать его. До этого момента акции все еще будут на моем счету. Я правильно понимаю ?

Чи буде вважатися вимога про обов"язковий викуп відправленою вчасно в межах 30-ти денного терміну, якщо на ній стоятиме поштовий штемпель про відправлення від 26.05.18 (а реально вимога в Києві буде через 4-5 днів, 30-31 травня)?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:21

Філ
Считаться должно, но нужно отправлять ценным письмом с описью вложения, чтобы у вас было доказательство. Если просто заказным, то могут составить акт вскрытия пустого конверта ...
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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