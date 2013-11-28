zzzzzz
садись, два
ты ведь спрашиваешь у тех, кто получил. явно не ко мне.
но совет бесплатный - легко, в виде исключения: потормоши адвокатов, пусть настрочат тебе пару фраз, если самому лень.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:16
zzzzzz
садись, два
ты ведь спрашиваешь у тех, кто получил. явно не ко мне.
но совет бесплатный - легко, в виде исключения: потормоши адвокатов, пусть настрочат тебе пару фраз, если самому лень.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
|