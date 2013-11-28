zzzzzz
садись, два
ты ведь спрашиваешь у тех, кто получил. явно не ко мне.
но совет бесплатный - легко, в виде исключения: потормоши адвокатов, пусть настрочат тебе пару фраз, если самому лень.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:16
zzzzzz
садись, два
ты ведь спрашиваешь у тех, кто получил. явно не ко мне.
но совет бесплатный - легко, в виде исключения: потормоши адвокатов, пусть настрочат тебе пару фраз, если самому лень.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:00
а смысл обращаться к адвокату по такой мелочи?
прошу перерахувати авансовий внесок (виконавче провадження ...) у розмiрi ..... за наступними реквiзитами ...
ps. ничего не писал, авансовый так вернули, они вообще-то когда закрывают исполнительное, то создают платежку на возврат авансового. проблема может быть либо в реквизитах, либо они накосячили и платеж вернулся. тогда по идее достаточно позвонить. но если очень хочется, можно и через заяву
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:10
В General Electric подтвердили, что планируют собирать локомотивы в Кременчуге
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:15
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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