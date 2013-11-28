Yuri_T написав:zzzzzz садись, два ты ведь спрашиваешь у тех, кто получил. явно не ко мне. но совет бесплатный - легко, в виде исключения: потормоши адвокатов, пусть настрочат тебе пару фраз, если самому лень.
а смысл обращаться к адвокату по такой мелочи?
прошу перерахувати авансовий внесок (виконавче провадження ...) у розмiрi ..... за наступними реквiзитами ...
ps. ничего не писал, авансовый так вернули, они вообще-то когда закрывают исполнительное, то создают платежку на возврат авансового. проблема может быть либо в реквизитах, либо они накосячили и платеж вернулся. тогда по идее достаточно позвонить. но если очень хочется, можно и через заяву
многолетний хай. пылесос сейчас усилится. странно смотреть на укрепляющуюся гривну и растущую нефть при этом. не изобрели пока ничего нового. золото и металлы уже полились. ждем и грн с черным по их следам.
alextov написав:lrs7719 писал(а): ... то третий протокол будет 17.05.2017 и отсечка + 10 рабочих дней.Но при таком раскладе я все еще попадаю в реестр акционеров по состоянию на 27.05.2018, так как я должен только подать "вимогу" до 26.05.2018. А потом еще 30 дней чтобы получить договор и подписать его. До этого момента акции все еще будут на моем счету. Я правильно понимаю ?
Чи буде вважатися вимога про обов"язковий викуп відправленою вчасно в межах 30-ти денного терміну, якщо на ній стоятиме поштовий штемпель про відправлення від 26.05.18 (а реально вимога в Києві буде через 4-5 днів, 30-31 травня)?