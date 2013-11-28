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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2025202620272028>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:16

zzzzzz
садись, два :mrgreen:
ты ведь спрашиваешь у тех, кто получил. явно не ко мне.
но совет бесплатный - легко, в виде исключения: потормоши адвокатов, пусть настрочат тебе пару фраз, если самому лень.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:18

Yuri_T
Да ты просто капитан Очевидность :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:32

ВВП 1 кв +3,1% Держстат
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:00

  Yuri_T написав:zzzzzz
садись, два :mrgreen:
ты ведь спрашиваешь у тех, кто получил. явно не ко мне.
но совет бесплатный - легко, в виде исключения: потормоши адвокатов, пусть настрочат тебе пару фраз, если самому лень.


а смысл обращаться к адвокату по такой мелочи?

прошу перерахувати авансовий внесок (виконавче провадження ...) у розмiрi ..... за наступними реквiзитами ...

ps. ничего не писал, авансовый так вернули, они вообще-то когда закрывают исполнительное, то создают платежку на возврат авансового. проблема может быть либо в реквизитах, либо они накосячили и платеж вернулся. тогда по идее достаточно позвонить. но если очень хочется, можно и через заяву
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:10

В General Electric подтвердили, что планируют собирать локомотивы в Кременчуге
https://cfts.org.ua/news/2018/05/15/v_g ... huge_47243
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:15

  DmitryZP написав:...а смысл обращаться к адвокату по такой мелочи?...

да я шучу.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:12

  zzzzzz написав:Yuri_T
Да ты просто капитан Очевидность :mrgreen:


он хотел созорничать, но не знал с чего начать (c) :mrgreen:
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:12

многолетний хай. пылесос сейчас усилится. странно смотреть на укрепляющуюся гривну и растущую нефть при этом. не изобрели пока ничего нового. золото и металлы уже полились. ждем и грн с черным по их следам.
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Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 21:13

  Філ написав:
  alextov написав:lrs7719 писал(а): ... то третий протокол будет 17.05.2017 и отсечка + 10 рабочих дней.Но при таком раскладе я все еще попадаю в реестр акционеров по состоянию на 27.05.2018, так как я должен только подать "вимогу" до 26.05.2018. А потом еще 30 дней чтобы получить договор и подписать его. До этого момента акции все еще будут на моем счету. Я правильно понимаю ?

Чи буде вважатися вимога про обов"язковий викуп відправленою вчасно в межах 30-ти денного терміну, якщо на ній стоятиме поштовий штемпель про відправлення від 26.05.18 (а реально вимога в Києві буде через 4-5 днів, 30-31 травня)?


Думаю туда просто подьехать
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:42

ДОЕН

Срез на дивы 31.05
http://fs.ux.ua/mf/m30987/9861/doen.pdf

Срок выплаты 18.06 - 23.10.2018
Живите своим умом!
zzzzzz
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