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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:24
ТАТМ до сих пор не опубликовал результаты 1 квартала. В прошлые годы публикации были 24-26 апреля, сегодня уже 16 мая. Видимо результаты будут "впечатляющие"
Живите своим умом!
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