ТАТМ до сих пор не опубликовал результаты 1 квартала. В прошлые годы публикации были 24-26 апреля, сегодня уже 16 мая. Видимо результаты будут "впечатляющие"
Объем гривневых ОВГЗ у физиков вчера достиг 1 млрд.грн
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:24
ТАТМ до сих пор не опубликовал результаты 1 квартала. В прошлые годы публикации были 24-26 апреля, сегодня уже 16 мая. Видимо результаты будут "впечатляющие"
Объем гривневых ОВГЗ у физиков вчера достиг 1 млрд.грн
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:14
Что-то за Моторку все затихло...Флагман фондового рынка Украины и никаких новостей....Кто-то слыхал, когда назад включат?)
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:27
продают так уверенно, как будто отсечка уже была
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:37
Yuri_T Просто страх потерять и дивиденды, и высокую цену (навеяно действиями Ахметова). P.S. Не я)
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:45
Самое смешное было в комментарии Драгона, когда они сказали, что в ближайшее время цена стопудово ниже 0,31 не уйдет
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:21
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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