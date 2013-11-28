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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2025202620272028

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:24

ТАТМ до сих пор не опубликовал результаты 1 квартала. В прошлые годы публикации были 24-26 апреля, сегодня уже 16 мая. Видимо результаты будут "впечатляющие"


Объем гривневых ОВГЗ у физиков вчера достиг 1 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:14

Что-то за Моторку все затихло...Флагман фондового рынка Украины и никаких новостей....Кто-то слыхал, когда назад включат?)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:27

продают так уверенно, как будто отсечка уже была :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:37

Yuri_T Просто страх потерять и дивиденды, и высокую цену (навеяно действиями Ахметова). P.S. Не я)
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:39

Yuri_T може дуже грошей треба)
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:44

Yuri_T
Думается, что разыгрывается какая то идея по BAVL.
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:45

  Yuri_T написав:продают так уверенно, как будто отсечка уже была :)

Самое смешное было в комментарии Драгона, когда они сказали, что в ближайшее время цена стопудово ниже 0,31 не уйдет :lol:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:47

rusich а можна скинути його?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:21

  Філ написав:rusich а можна скинути його?

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“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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