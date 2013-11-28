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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:52
Yuri_T написав:rusich
а кое-кто с оценкой сквиза от Драгон не согласен
один давно пропал с радаров, а Виталик пока молчит)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:06
Аспирант1 написав:
Что-то за Моторку все затихло...
Об ушедших либо хорошо, либо молчат
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47
https://minfin.com.ua/2018/05/16/33595146/
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн.
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