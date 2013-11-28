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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2026202720282029

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:52

  Yuri_T написав:rusich
а кое-кто с оценкой сквиза от Драгон не согласен :)

один давно пропал с радаров, а Виталик пока молчит)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:06

  Аспирант1 написав:Что-то за Моторку все затихло...

Об ушедших либо хорошо, либо молчат :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:39

  rusich написав:
  Аспирант1 написав:Что-то за Моторку все затихло...

Об ушедших либо хорошо, либо молчат :mrgreen:

судя по активности на форуме, попеллер в портфеле держал только Аспирант :)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн.



https://minfin.com.ua/2018/05/16/33595146/
Andrew2
 
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  #<1 ... 2026202720282029
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