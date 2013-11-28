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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:52

  Yuri_T написав:rusich
а кое-кто с оценкой сквиза от Драгон не согласен :)

один давно пропал с радаров, а Виталик пока молчит)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:06

  Аспирант1 написав:Что-то за Моторку все затихло...

Об ушедших либо хорошо, либо молчат :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:39

  rusich написав:
  Аспирант1 написав:Что-то за Моторку все затихло...

Об ушедших либо хорошо, либо молчат :mrgreen:

судя по активности на форуме, попеллер в портфеле держал только Аспирант :)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн.



https://minfin.com.ua/2018/05/16/33595146/
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:24

Нее я верен жиже)))) Но я б купил бы спекулятивно на провале, если б включили, тыщи по 3000 :mrgreen:
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:48

  Аспирант1 написав:Что-то за Моторку все затихло...Флагман фондового рынка Украины и никаких новостей....Кто-то слыхал, когда назад включат?)

Генеральная прокуратура Беларуси заявила об открытии уголовного дела против руководства ПАО "Мотор Сич".
Согласно сообщению, на территории Беларуси прошел осмотр помещений представительства "Мотор Сич", изъяты документы. Осмотр проводился по делу о проверке деятельности акционеров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".
"По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц ПАО "Мотор Сич" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК Республики Беларусь (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Основанием к возбуждению уголовного дела послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам", – сказано в сообщении.
В прокуратуре страны отметили, что проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" продолжается.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:24

Ноднозначные намеки Бени, что пора тарить нафту...
По его мнению, олигархия в постсоветских странах - это промежуточное состояние перед захватом всей экономической власти большими корпорациями.

"То есть после олигархов придут публичные компании, которые будут править страной. Допустим, у вас в России публичная компания ТНК-BP (бэ-пэ) была. Там был олигарх Фридман. А сегодня там олигарха Фридмана нет. Эта компания принадлежит BP и принадлежит "Роснефти". "Роснефть" - это большая корпорация. Правильно? Является ли Сечин олигархом? Он - руководитель государственной корпорации, у него нет телевидения, у него ничего нет. Является ли он олигархом? Правит ли он страной? Влияет ли он на Путина? Близкий к нему? Вот, ответьте на этот вопрос.

Россия пошла по ветке истории в тупик, в деградацию. А могла пойти в эволюцию. (...) Если олигархат или олигархическая модель является промежуточной на пути к контролю, к цивилизованному рынку, как в Германии или в США, когда есть публичные компании и правят публичными компаниями независимые совета директоров, то это - неизбежность. Плохо это или хорошо, нравится это кому-то или нет, это так и будет", - сказал Коломойский. Источник: https://censor.net.ua/n3066398
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:39

сегодня в юнафе плиту с 116 переместили на 119 , к чему бы это )
к сожалению покупателей тоже не видно
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:42

аваль будет исключен из торгов после перехода в прат?
DarkBobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:43

zzzzzz Вчера жижа продала 3000 кубов газа на бирже по 9 156,67грн.
https://www.ukrnafta.com/rezultati-kome ... azu-150518
Аспирант1
 
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