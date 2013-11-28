Додано: Сер 16 тра, 2018 15:24

Ноднозначные намеки Бени, что пора тарить нафту...По его мнению, олигархия в постсоветских странах - это промежуточное состояние перед захватом всей экономической власти большими корпорациями."То есть после олигархов придут публичные компании, которые будут править страной. Допустим, у вас в России публичная компания ТНК-BP (бэ-пэ) была. Там был олигарх Фридман. А сегодня там олигарха Фридмана нет. Эта компания принадлежит BP и принадлежит "Роснефти". "Роснефть" - это большая корпорация. Правильно? Является ли Сечин олигархом? Он - руководитель государственной корпорации, у него нет телевидения, у него ничего нет. Является ли он олигархом? Правит ли он страной? Влияет ли он на Путина? Близкий к нему? Вот, ответьте на этот вопрос.Россия пошла по ветке истории в тупик, в деградацию. А могла пойти в эволюцию. (...) Если олигархат или олигархическая модель является промежуточной на пути к контролю, к цивилизованному рынку, как в Германии или в США, когда есть публичные компании и правят публичными компаниями независимые совета директоров, то это - неизбежность. Плохо это или хорошо, нравится это кому-то или нет, это так и будет", - сказал Коломойский. Источник: