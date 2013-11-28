Аспирант1 написав:Что-то за Моторку все затихло...Флагман фондового рынка Украины и никаких новостей....Кто-то слыхал, когда назад включат?)
Генеральная прокуратура Беларуси заявила об открытии уголовного дела против руководства ПАО "Мотор Сич". Согласно сообщению, на территории Беларуси прошел осмотр помещений представительства "Мотор Сич", изъяты документы. Осмотр проводился по делу о проверке деятельности акционеров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". "По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц ПАО "Мотор Сич" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК Республики Беларусь (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Основанием к возбуждению уголовного дела послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам", – сказано в сообщении. В прокуратуре страны отметили, что проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" продолжается.
Ноднозначные намеки Бени, что пора тарить нафту... По его мнению, олигархия в постсоветских странах - это промежуточное состояние перед захватом всей экономической власти большими корпорациями.
"То есть после олигархов придут публичные компании, которые будут править страной. Допустим, у вас в России публичная компания ТНК-BP (бэ-пэ) была. Там был олигарх Фридман. А сегодня там олигарха Фридмана нет. Эта компания принадлежит BP и принадлежит "Роснефти". "Роснефть" - это большая корпорация. Правильно? Является ли Сечин олигархом? Он - руководитель государственной корпорации, у него нет телевидения, у него ничего нет. Является ли он олигархом? Правит ли он страной? Влияет ли он на Путина? Близкий к нему? Вот, ответьте на этот вопрос.
Россия пошла по ветке истории в тупик, в деградацию. А могла пойти в эволюцию. (...) Если олигархат или олигархическая модель является промежуточной на пути к контролю, к цивилизованному рынку, как в Германии или в США, когда есть публичные компании и правят публичными компаниями независимые совета директоров, то это - неизбежность. Плохо это или хорошо, нравится это кому-то или нет, это так и будет", - сказал Коломойский. Источник: https://censor.net.ua/n3066398