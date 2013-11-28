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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:49

  DarkBobo написав:аваль будет исключен из торгов после перехода в прат?

НЕТ
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:53

  Аспирант1 написав:zzzzzz Вчера жижа продала 3000 кубов газа на бирже по 9 156,67грн.
https://www.ukrnafta.com/rezultati-kome ... azu-150518


Ерунда какая-то. По данным Укртрансгаза , Укрнафта ежедневно добывает 2,8-2,9 млн.кубов
http://utg.ua/utg/business-info/live.html

А тут аукцион на 3 млн.
Еще был аукцион 10 мая, из заявленных 4 млн, продали только 2 млн.кубов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:54

reestr а из индекса? ;)
А после сквиза?
Мотор из индекса попрут?
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:10

  Аспирант1 написав:Ноднозначные намеки Бени, что пора тарить нафту...


по 70 ок.

В апреле «Укрнафта» продолжила снижать основные производственные показатели, не смотря на заявления руководства компании о росте среднесуточной добычи нефти и газа. Об этом свидетельствуют статистические данные Минэнергоугля и ПАО «Укртрансгаз».

В частности, в апреле «Укрнафта» снизила добычу нефти с газовым конденсатом на 5,4% – до 116,97 тыс. т по сравнению с апрелем 2017 г. Добыча природного газа за этот месяц упала на 17,1% – до 82,97 млн куб. м по отношению к апрелю прошлого года.

Несмотря на заявления менеджмента «Укрнафты» о «продолжающемся росте среднесуточной добычи нефти, конденсата и газа», в апреле компания продемонстрировала снижение среднесуточной добычи нефти с конденсатом на 0,4%, газа – на 3% по отношению к показателям марта 2018 г.

С начала 2018 г., «Укрнафта» снизила добычу нефти и конденсата на 3,9% – до 489,5 тыс. т, природного газа – на 16,3% до 344,2 млн куб. м, по сравнению с 4 месяцами 2017 г.

Напомним, по итогам 2017 г. ПАО «Укрнафта» отчиталось об капитальных инвестициях на уровне 0,87 млрд грн, для сравнения объем инвестиций государственной «Укргаздобычи» за этот период составил 11,6 млрд грн.

http://enkorr.com.ua/a/news/V_aprele_Uk ... aza/232395
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:13

  Аспирант1 написав:Ноднозначные намеки Бени, что пора тарить нафту...
По его мнению, олигархия в постсоветских странах - это промежуточное состояние перед захватом всей экономической власти большими корпорациями.



Два раза прочитал так и не увидел ни намёков, а тем более про "пора тарить нафту".
А что до "имел, имею и буду иметь" то без всяких намёков прямо сказано.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:36

Про ОФЗ

С начала квартала Минфин привлек через ОФЗ всего 84,6 млрд рублей, тогда как квартальный план равен 450 млрд рублей. Учитывая результаты и спрос на бумаги, скорее всего, ведомству не удастся достичь цели, только если не будут применены какие-то директивные методы.

На наш взгляд, к сожалению, можно констатировать тот факт, что санкции США спугнули не только иностранных инвесторов, но и российских.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:36

Сьогодні в Долині "Укрнафта" приймає важливих гостей: голову представництва МВФ в Україні Йоста Льюнгмана (Goesta Ljungman) з колегами. Голова Правління компанії Марк Роллінс та виконавчий віце-президент з видобутку Маврікій Калугін ознайомили гостей з усім виробничим ланцюжком: від свердловини до пункту підготовки та перекачки товарної нафти, пункту підготовки води для ППТ та шламового господарства. В тому числі, представники МВФ відвідали Долинський ГПЗ, який сьогодні проходить плановий ремонт. Обговорили цілу низку питань: від поточних проблем "Укрнафти" до технічних аспектів виробництва, планів модернізації та збільшення видобутку нафти та газу. Приємно бачити зацікавленість в нашій роботі з боку такої авторитетної структури як МВФ.
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:32

  St/2 написав:reestr а из индекса? ;)
А после сквиза?
Мотор из индекса попрут?

Ближайшее время из индекса ничего убирать не будут
reestr
 
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