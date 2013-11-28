В апреле «Укрнафта» продолжила снижать основные производственные показатели, не смотря на заявления руководства компании о росте среднесуточной добычи нефти и газа. Об этом свидетельствуют статистические данные Минэнергоугля и ПАО «Укртрансгаз».



В частности, в апреле «Укрнафта» снизила добычу нефти с газовым конденсатом на 5,4% – до 116,97 тыс. т по сравнению с апрелем 2017 г. Добыча природного газа за этот месяц упала на 17,1% – до 82,97 млн куб. м по отношению к апрелю прошлого года.



Несмотря на заявления менеджмента «Укрнафты» о «продолжающемся росте среднесуточной добычи нефти, конденсата и газа», в апреле компания продемонстрировала снижение среднесуточной добычи нефти с конденсатом на 0,4%, газа – на 3% по отношению к показателям марта 2018 г.



С начала 2018 г., «Укрнафта» снизила добычу нефти и конденсата на 3,9% – до 489,5 тыс. т, природного газа – на 16,3% до 344,2 млн куб. м, по сравнению с 4 месяцами 2017 г.



Напомним, по итогам 2017 г. ПАО «Укрнафта» отчиталось об капитальных инвестициях на уровне 0,87 млрд грн, для сравнения объем инвестиций государственной «Укргаздобычи» за этот период составил 11,6 млрд грн.