Філ
Все эти опросы из разряда " в какой позе я б пёр Пэрис Хилтон, если б у меня укрнафту
Беня по 800 баксов сквизанул " ))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:22
Філ
Все эти опросы из разряда " в какой позе я б пёр Пэрис Хилтон, если б у меня укрнафту
Беня по 800 баксов сквизанул " ))
И это пройдёт ©
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:10
Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод:
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