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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:22

Філ



Все эти опросы из разряда " в какой позе я б пёр Пэрис Хилтон, если б у меня укрнафту
Беня по 800 баксов сквизанул " ))
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:10

Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx
Філ
 
Повідомлень: 1567
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