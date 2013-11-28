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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:22

Філ



Все эти опросы из разряда " в какой позе я б пёр Пэрис Хилтон, если б у меня укрнафту
Беня по 800 баксов сквизанул " ))
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:10

Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:36

  Філ написав:Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx


В этом году АЖ 7 сделок было ))

Убытки уже 5 лет подряд у них.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:51

  zzzzzz написав:
  Філ написав:Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx


В этом году АЖ 7 сделок было ))

Убытки уже 5 лет подряд у них.


Самое большое зло-это рыжая сволочь, отжала миноров, за крохи удавится, гореть в аду... Кто-то подавал в суд по ММКИ, АЗСТ?
vitecugc
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:52

США опять установили два рекорда в нефтянке.

Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,723 млн б/с.

Экспорт нефти из США превысил 2,5 млн б/с.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:54

  zzzzzz написав:США опять установили два рекорда в нефтянке.

Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,723 млн б/с.

Экспорт нефти из США превысил 2,5 млн б/с.


а brent тем временем 79,2
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:55

  Філ написав:Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx

Хіба щось не по-новому закону ? Біржового курсу не було за останні 3 місяці до 28 березня.
Не претендую на істину, але, на скільки я розумію, то це пропозиція (селл-аут), а вимога (сквіз-аут) буде пізніше.
Простіше кажучи зараз добровільно, а потім будуть примусово позбавляти ... власності за 13,86 копійок.
Serhij
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:06

  reestr написав:
а brent тем временем 79,2

Да, только какая нам разница :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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