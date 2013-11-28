Філ
Все эти опросы из разряда " в какой позе я б пёр Пэрис Хилтон, если б у меня укрнафту
Беня по 800 баксов сквизанул " ))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:22
Філ
Все эти опросы из разряда " в какой позе я б пёр Пэрис Хилтон, если б у меня укрнафту
Беня по 800 баксов сквизанул " ))
И это пройдёт ©
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:10
Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод:
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:36
В этом году АЖ 7 сделок было ))
Убытки уже 5 лет подряд у них.
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:51
Самое большое зло-это рыжая сволочь, отжала миноров, за крохи удавится, гореть в аду... Кто-то подавал в суд по ММКИ, АЗСТ?
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:52
США опять установили два рекорда в нефтянке.
Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,723 млн б/с.
Экспорт нефти из США превысил 2,5 млн б/с.
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:54
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:55
Хіба щось не по-новому закону ? Біржового курсу не було за останні 3 місяці до 28 березня.
Не претендую на істину, але, на скільки я розумію, то це пропозиція (селл-аут), а вимога (сквіз-аут) буде пізніше.
Простіше кажучи зараз добровільно, а потім будуть примусово позбавляти ... власності за 13,86 копійок.
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:06
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:44
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:55
reestr
Кстати, а газ куда-то утекает.
Я сам даже посчитал баланс, на открытые торги вообще фигня попадает.
Возьмем 1 кв.
Добыто 262 млн.куб.м.
Произведено 27 тыс.т. СУГ ( для производства такого объема нужно 40 млн.кубов.)
Остаток 222 млн.
На сегодня добыча идет примерно 2,9 млн.куб.м / сутки
Допустим 20 млн.кубов ушло на производство СУГ
130 - 20 = 110 млн
А продано на открытых торгах 8 ( апрель) 5 (май) То есть около 8%
Как пишет Укрнафта остальной объем реализуется по двухсторонним угодам.
Шо за угоды? С кем угоды? На каких условиях ?
Непонятно.
Живите своим умом!
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