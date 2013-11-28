WOG сегодня среагировал, завтра остальные подтянутся))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:56
Додано: Сер 16 тра, 2018 23:06
А вот это, совсем интересно
Спасибо. Очень актуально.
Западные коллеги вовремя подоспели.
Додано: Сер 16 тра, 2018 23:41
І ще маленька дрібничка: число 0,1386 грн. має читатися як "нуль цілих одна тисяча триста вісімдесят шість десятитисячних гривні".
А "нуль гривень одна тисяча триста вісімдесят шість десятитисячних копійки" - це 0,1386 коп. Ця помилка продубльована в декількох місцях.
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