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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2029203020312032

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:56

  zzzzzz написав:
  reestr написав:
а brent тем временем 79,2

Да, только какая нам разница :lol:

WOG сегодня среагировал, завтра остальные подтянутся))
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:06

  Філ написав:Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx

А вот это, совсем интересно :idea:
Спасибо. Очень актуально.
Западные коллеги вовремя подоспели.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:41

  Філ написав:Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx

І ще маленька дрібничка: число 0,1386 грн. має читатися як "нуль цілих одна тисяча триста вісімдесят шість десятитисячних гривні".
А "нуль гривень одна тисяча триста вісімдесят шість десятитисячних копійки" - це 0,1386 коп. Ця помилка продубльована в декількох місцях.
Serhij
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  #<1 ... 2029203020312032
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