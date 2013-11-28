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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 53
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
30%
16
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
23%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:56

  zzzzzz написав:
  reestr написав:
а brent тем временем 79,2

Да, только какая нам разница :lol:

WOG сегодня среагировал, завтра остальные подтянутся))
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:06

  Філ написав:Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx

А вот это, совсем интересно :idea:
Спасибо. Очень актуально.
Западные коллеги вовремя подоспели.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:41

  Філ написав:Мажор акції SUNI викуповує по безвідкличній оферті, ціна в 2 рази менша останніх угод: http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/30989/2 ... tenii.aspx

І ще маленька дрібничка: число 0,1386 грн. має читатися як "нуль цілих одна тисяча триста вісімдесят шість десятитисячних гривні".
А "нуль гривень одна тисяча триста вісімдесят шість десятитисячних копійки" - це 0,1386 коп. Ця помилка продубльована в декількох місцях.
Serhij
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:11

Re: Идеи: портфель

Добрый день. Есть ли инфо по авалю?
Dirol
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:21

Dirol

https://smida.gov.ua/reestr/?kod=14305909

Проверяйте раздел "Особлива информация"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:28

  zzzzzz написав:reestr
Кстати, а газ куда-то утекает.
Я сам даже посчитал баланс, на открытые торги вообще фигня попадает.

Возьмем 1 кв.
Добыто 262 млн.куб.м.
Произведено 27 тыс.т. СУГ ( для производства такого объема нужно 40 млн.кубов.)

Остаток 222 млн.

На сегодня добыча идет примерно 2,9 млн.куб.м / сутки
Допустим 20 млн.кубов ушло на производство СУГ
130 - 20 = 110 млн
А продано на открытых торгах 8 ( апрель) 5 (май) То есть около 8%
Как пишет Укрнафта остальной объем реализуется по двухсторонним угодам.
Шо за угоды? С кем угоды? На каких условиях ?
Непонятно. :evil: :evil:

Не думаю что в этих двосторонніх угодах цена сильно отличается от биржевой
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:38

  zzzzzz написав:Dirol

https://smida.gov.ua/reestr/?kod=14305909

Проверяйте раздел "Особлива информация"

там публикация с опозданием идет
Dirol
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:58

Де на сайті є попереднє опитування по ціні центру після відсічки, цікаво буде порівняти.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:04

  Dirol написав:
  zzzzzz написав:Dirol

https://smida.gov.ua/reestr/?kod=14305909

Проверяйте раздел "Особлива информация"

там публикация с опозданием идет

Или здесь.
https://www.aval.ua/ru/about/for_publication/
Cсылки на онлайн стрим заседания набсовета нет. :mrgreen:
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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