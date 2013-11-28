І ще маленька дрібничка: число 0,1386 грн. має читатися як "нуль цілих одна тисяча триста вісімдесят шість десятитисячних гривні". А "нуль гривень одна тисяча триста вісімдесят шість десятитисячних копійки" - це 0,1386 коп. Ця помилка продубльована в декількох місцях.
zzzzzz написав:reestr Кстати, а газ куда-то утекает. Я сам даже посчитал баланс, на открытые торги вообще фигня попадает.
Возьмем 1 кв. Добыто 262 млн.куб.м. Произведено 27 тыс.т. СУГ ( для производства такого объема нужно 40 млн.кубов.)
Остаток 222 млн.
На сегодня добыча идет примерно 2,9 млн.куб.м / сутки Допустим 20 млн.кубов ушло на производство СУГ 130 - 20 = 110 млн А продано на открытых торгах 8 ( апрель) 5 (май) То есть около 8% Как пишет Укрнафта остальной объем реализуется по двухсторонним угодам. Шо за угоды? С кем угоды? На каких условиях ? Непонятно.
Не думаю что в этих двосторонніх угодах цена сильно отличается от биржевой