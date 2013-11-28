Горно-металлургический комбинат Арселор Миттал Кривой Рог заявляет об остановке большинства производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, которые требуют повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.
Горно-металлургический комбинат Арселор Миттал Кривой Рог заявляет об остановке большинства производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, которые требуют повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.