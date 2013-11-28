похоже что аваль исключат с биржи
активно сливают
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:44
Re: Идеи: портфель
похоже что аваль исключат с биржи
активно сливают
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:15
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:26
Ринату приготовится))
На УЗ забастовка по итальянски началась еще 14 мая.
Грузоперевозки в центре Украины почти все остановились.
ГОКи уже выть начали.
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:40
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:53
zzzzzz KUBI тоже наторговали на 180к при суточных торгах мая 7к и 4х днях апреля 30к+ - за 1.5мес рекорд торгов можно сказать
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:07
DmitryZP
Плохо что КУБИ нельзя шортить у моего брокера , да и ликвидность в нем вообще ушла, в свое время меня КУБИ хорошо выручал.
А нефть тем временем уже 80 прошла.
Кстати вышла новость которая к нам не имеет отношения.
США по итогам марта вышли на первое место в мире по добыче нефти.
Живите своим умом!
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